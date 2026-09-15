Dự báo ngày mai 16-9, Bắc bộ có mưa to đến rất to

Dự báo tối nay đến ngày mai 16-9, khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ; Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.