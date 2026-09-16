Bắc Bộ tiếp tục mưa, vùng núi có nơi dưới 20°C

Sáng 16-9, Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa. Nền nhiệt tại vùng núi phía Bắc giảm thấp, có nơi dưới 20°C. Mưa lớn tiếp tục xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trong ngày 16 và 17-9.