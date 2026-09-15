Dự báo Nam bộ sắp có đợt mưa lớn diện rộng

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, từ ngày 15 đến 16-9, miền Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to. Nam bộ giảm mưa trong ngày 15 và 16-9 nhưng sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng từ ngày 17 đến 22-9.