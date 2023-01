Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 chỉ tăng 0,52%

Sáng 29-1, Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1-2023 tăng 0,52% so với tháng 12-2022 và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm 2022. Lạm phát cơ bản tháng 1-2023 tăng 5,21% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,89%) chủ yếu do giá gas và giá dịch vụ giáo dục giảm.