Chiều và tối 28-3, miền Bắc có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng nay 28-3, nhiệt độ tại Hà Nội chỉ còn 17-19oC tùy khu vực, trời lạnh. Khu vực từ Nghệ An đến Bình Định đã có mưa, mưa rào (cục bộ có nơi mưa to). Tuy nhiên, so với một trận mưa thông thường thì lượng mưa xuất hiện đêm qua và sáng nay tại các địa phương vẫn chỉ ở lưu lượng nhỏ, chẳng hạn: Tây Hiếu (Nghệ An) 56mm, Ba Nam (Quảng Ngãi) 62mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 60mm, Vĩnh An (Bình Định) 57mm, An Hòa (Bình Định) 54mm…

Theo các chuyên gia thủy văn, lượng mưa trên chỉ đủ làm mát cây cối sau chuỗi ngày dài khô hạn, chưa đủ cung cấp lượng nước dồi dào cho các hồ chứa thủy lợi, thủy điện…

Dự báo đêm nay 28-3, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to nhưng cơ bản lượng mưa chỉ 10-15mm, có nơi 30mm. Từ chiều tối 28-3 đến ngày 29-3, khu vực Tây Bắc bộ, một số nơi ở vùng núi Đông Bắc bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to nhưng lượng mưa cũng chỉ khoảng 10-30mm, có nơi trên 60mm. Từ ngày 1-4, miền Bắc nắng nóng trở lại.

Tại TPHCM và miền Đông Nam bộ từ nay đến ngày 5-4, cơ bản tiếp diễn nắng nóng, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 34-35oC (có ngày 37oC). Một số ngày sẽ có mưa rào về chiều nhưng xác suất thấp.