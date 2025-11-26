Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện chơi tại casino Phú Quốc, Hồ Tràm, Vân Đồn

Ngày 26-11, Chính phủ ban hành nghị quyết về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino.

Cụ thể, nghị quyết cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang) kể từ ngày 26-11; thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Hồ Tràm (TPHCM) trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 26-11 và tại dự án Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Kết thúc thời gian thí điểm, dự án casino Hồ Tràm và Vân Đồn dừng cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino cho đến khi có kết luận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kinh doanh casino.

Doanh nghiệp thực hiện dự án casino có trách nhiệm tổ chức kinh doanh, quản lý người Việt Nam đủ điều kiện chơi casino bảo đảm chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh casino.

Tin liên quan Hoàn thành các dự án liên quan trước Hội nghị APEC 2027 từ 3 đến 6 tháng

LÂM NGUYÊN