Chọn đúng người, trao đúng việc

Trong giai đoạn đầu hợp nhất và sắp xếp lại bộ máy, thành công của một siêu đô thị không chỉ dựa vào hạ tầng hay quy hoạch. Yếu tố then chốt là chọn đúng người, đặt đúng chỗ và trao quyền để cán bộ phát huy chính là chìa khóa giúp TPHCM bứt phá về hạ tầng, kinh tế số và quản trị đô thị hiện đại.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân trên cổng dịch vụ công

“Chìa khóa” vận hành đô thị đặc biệt

Sau hợp nhất, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 của TPHCM không chỉ là sắp xếp tổ chức, mà là yếu tố sống còn để hiện thực hóa khát vọng phát triển. Khi quy mô kinh tế và dân số gia tăng, sức ép quản trị đòi hỏi bộ máy phải được dẫn dắt bởi những người có năng lực, tầm nhìn và bản lĩnh. Thực tiễn TPHCM đã cho thấy mọi bước tiến hay sự chậm trễ đều gắn liền với phẩm chất và năng lực của cán bộ, vì vậy nhân sự phải được coi là “chìa khóa” vận hành đô thị.

Thành phố hiện đang đối diện với nhiều nhiệm vụ nặng nề. Các dự án hạ tầng chiến lược như hệ thống metro, đường vành đai, cao tốc liên vùng đều cần cán bộ có tầm nhìn quy hoạch dài hạn và khả năng quản trị dự án phức hợp. Cùng với đó, sự chuyển dịch sang kinh tế dịch vụ, công nghệ cao và kinh tế số đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo am hiểu công nghệ, có tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng hợp tác hiệu quả với doanh nghiệp. Cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số chỉ có thể thành công nếu cán bộ dám thử nghiệm cái mới, biết quản trị dữ liệu, có tinh thần chịu trách nhiệm và quyết tâm loại bỏ thói quen quan liêu vốn là rào cản phát triển. Trong giai đoạn “thử sức tải” của bộ máy hợp nhất, nếu chọn đúng người, thành phố sẽ vận hành thông suốt, khai phóng tiềm năng và củng cố niềm tin xã hội; ngược lại, nếu chọn sai, hệ thống sẽ trì trệ, phân mảnh và đánh mất cơ hội bứt phá.

Chính vì vậy, việc lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ mới phải vượt khỏi tư duy sắp xếp hình thức để hướng đến tiêu chí “đúng người, đúng việc”. Cán bộ cần hội đủ tầm nhìn chiến lược, khả năng thực thi, phẩm chất chính trị vững vàng và tinh thần phụng sự. Họ phải biết kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời đặt lợi ích nhân dân làm trung tâm trong mọi quyết sách.

Tiêu chí quan trọng đầu tiên là tầm nhìn quy hoạch và năng lực quản trị dự án lớn. Một đô thị đặc biệt không thể vận hành nếu thiếu những người biết nhìn xa, đặt từng dự án trong tổng thể phát triển chung của thành phố và cả vùng, đồng thời biến quy hoạch trên giấy thành công trình thực tế, đúng tiến độ và có hiệu quả lan tỏa. Kế đến là năng lực đổi mới và tư duy công nghệ, yếu tố then chốt trong bối cảnh kinh tế số và dịch vụ công nghệ cao đã trở thành động lực chính. Lãnh đạo phải am hiểu công nghệ, đủ năng lực hợp tác với doanh nghiệp, đồng thời đưa công nghệ vào quản trị bộ máy.

Đạo đức, bản lĩnh chính trị và tinh thần phụng sự là nền tảng. Người cán bộ không thể bị chi phối bởi lợi ích nhóm hay chạy chức, chạy quyền. Họ phải đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân, kiên quyết chống tham nhũng, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Song song đó là khả năng gắn kết nhân dân, giải quyết các vấn đề dân sinh thiết thực như giao thông, môi trường, nhà ở, y tế, giáo dục. Một bộ máy dù hiện đại đến đâu cũng sẽ mất tính chính danh nếu xa rời nhu cầu của người dân. Cuối cùng, bản lĩnh thử nghiệm và khả năng quản trị rủi ro là điều kiện để thành phố giữ vai trò đầu tàu. TPHCM muốn đi trước phải dám thử mô hình mới, chấp nhận rủi ro trong khuôn khổ pháp luật và biết điều chỉnh linh hoạt.

Xét nhiều yếu tố và thực tiễn của chính TPHCM, có thể thấy, nhân sự không chỉ là khâu tổ chức, mà là điểm tựa quyết định năng lực thể chế. Chọn đúng người là điều kiện khởi đầu, nhưng chưa đủ; phải đặt họ vào đúng vị trí, trao cho họ quyền hạn thực chất và tạo một thể chế minh bạch để phát huy năng lực. Khi đó, pháp là nền tảng, thế là động lực và thuật là phương pháp để biến tiềm năng thành thực lực, biến khát vọng thành hiện thực.

Tạo điều kiện phát huy năng lực cán bộ

Con người luôn là yếu tố trung tâm của thể chế. Một bộ máy có thể sở hữu nguồn vốn lớn, hạ tầng hiện đại, công nghệ tiên tiến, nhưng nếu thiếu những con người đủ năng lực để vận hành và dẫn dắt, mọi nguồn lực đều trở nên lãng phí. Đối với TPHCM sau hợp nhất, chọn đúng cán bộ không chỉ là quyết định nhân sự, mà còn là năng lực thể chế cốt lõi để biến tiềm năng thành thực lực, biến khát vọng thành hiện thực

Dù là yếu tố quan trọng, song “chọn đúng người” mới chỉ là bước khởi đầu. Để một cá nhân thực sự gánh vác trọng trách trong thời khắc cải cách, cần đồng thời bảo đảm họ được đặt đúng vị trí, được trao quyền hạn phù hợp và có môi trường thể chế để phát huy năng lực. Bộ ba “Pháp - Thế - Thuật” trở thành khung chuẩn mực, đặc biệt cấp thiết đối với TPHCM sau hợp nhất, nơi quy mô và sức ép phát triển vượt xa một đô thị đơn thuần.

Pháp, tức là thể chế và luật pháp, chính là nền tảng để người tài có thể phát huy. Thế là vị thế và quyền hạn thực chất để biến năng lực thành kết quả. Thuật là năng lực và phương pháp hành động, yếu tố trực tiếp quyết định hiệu quả công việc. Chỉ khi hội tụ đầy đủ pháp, thế và thuật, đội ngũ cán bộ mới có thể phát huy trọn vẹn năng lực, đưa bộ máy vận hành thông suốt và kiến tạo động lực phát triển. Sự cân bằng và đồng bộ của 3 yếu tố này chính là điều kiện tiên quyết để TPHCM biến khát vọng thành hiện thực, khẳng định vị thế của một đô thị đặc biệt trong giai đoạn mới.

TS HUỲNH THANH ĐIỀN