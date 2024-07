Ngày 26-7, Công an quận 3 (TPHCM) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị L. cùng 6 người khác về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật”. Do L. đang mang thai nên công an không áp dụng biện pháp tạm giam.