Chủ động nhận biết các yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp để loại trừ

Theo tổ chức WHO, hiểu biết về tự chăm sóc sức khỏe (Self-care Literacy) chính là phương án tối ưu được sử dụng thay cho việc chỉ phụ thuộc vào hệ thống và cơ sở y tế hiện tại. Trong báo cáo về Giá trị xã hội - kinh tế của hiểu biết về chăm sóc sức khoẻ toàn cầu (Global Social and Economic Values of Self-care 2022) của tổ chức Global Self-care Federation, Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất về tự chăm sóc sức khỏe.