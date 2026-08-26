Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam

Chiều nay 26-8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström đã có mặt tại Hà Nội và sẽ dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Đội tuyển Việt Nam với Đội tuyển Thái Lan.