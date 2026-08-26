Đã quy tập 494 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 25-8, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng.