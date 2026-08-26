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Vụ VN10: Chi Dân, An Tây và Trúc Phương nói lời sau cùng tại tòa

SGGPO

Thừa nhận sai lầm trước tòa, các bị cáo Chi Dân, An Tây, Trúc Phương trong vụ án ma túy VN10 mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và "cô tiên từ thiện" Trúc Phương nói lời sau cùng tại tòa
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NGUYỄN TÂN - SONG MAI - Ý LINH

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