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Lượng khách qua sân bay Nội Bài ngày cao điểm nghỉ lễ 2-9 dự kiến tăng mạnh

SGGPO

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, dự kiến sẽ có 125.000 lượt khách qua cảng trong ngày 28-8, ngày cao điểm nhất của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay.

BÍCH QUYÊN - THỤY QUYÊN

Từ khóa

Cục Hàng không Việt Nam Sân bay quốc tế Nội Bài Xuất nhập cảnh Lượng khách sân bay Nội Bài ngày cao điểm nghỉ lễ 2-9 cao điểm

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