Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Thừa Thiên Huế hội tụ đủ các điều kiện để phát triển nhanh và bền vững

Chiều 11-7, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-7-2023), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, chúc mừng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.