Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong kỷ nguyên mới

Theo Bộ Công an, hội thảo nhằm nghiên cứu, thảo luận làm rõ hơn về nội hàm kỷ nguyên mới, thời đại mới, về “thế” và “lực” từ giá trị địa chiến lược đặc thù, cũng như vận hội lớn trong kỷ nguyên số; phát huy ý chí tự lực, tự cường để vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện 4 nghị quyết đột phá - “Bộ Tứ trụ cột”, trên cơ sở sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: NAM NGUYÊN

Tham luận tại hội thảo với chủ đề “Công an nhân dân với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh tới nhiệm vụ, mục tiêu cao nhất của bảo vệ Tổ quốc là "bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng".

Các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: NAM NGUYÊN

Đại tướng Lương Tam Quang cho rằng, bảo vệ Tổ quốc phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, mang tính toàn dân, toàn diện, với sức mạnh tổng hợp, đặc trưng là quốc phòng, quân sự và an ninh, trật tự do lực lượng vũ trang, trực tiếp là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân làm nòng cốt.

Đại tướng Lương Tam Quang tham luận tại hội thảo. Ảnh: NAM NGUYÊN

Trong tham luận, Đại tướng Lương Tam Quang chỉ ra, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cần tiến hành đồng thời từ "bên ngoài" và "bên trong", gồm Quân đội nhân dân đóng vai trò chủ trì, nòng cốt nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Yếu tố chủ quyền quốc gia trong bảo vệ Tổ quốc từ bên ngoài gắn liền với vấn đề biên giới.

Trong khi đó, Công an nhân dân đóng vai trò chủ trì, nòng cốt nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội (vai trò, sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, sự quản lý của Nhà nước), chủ quyền quốc gia; sự phát triển bền vững nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh chính trị; xã hội trật tự, an toàn, kỷ cương; an ninh, an toàn đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước...

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: NAM NGUYÊN

Nhấn mạnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Đại tướng Lương Tam Quang đã chỉ ra sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, trong đó “giữ vững bên trong là chính” và bài học về sự sụp đổ của mô hình Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là điển hình. Từ đó, Đại tướng Lương Tam Quang đưa nhiệm vụ giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới lên đầu tiên.

Cũng tại hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có bài tham luận nhấn mạnh tới việc tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Theo Thứ trưởng Lê Huy Vịnh, việc từng bước làm chủ được công nghệ; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất được nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, có ý nghĩa chiến lược. Nhận định những năm tới, hòa bình, hợp tác vẫn là xu thế lớn, song, Thượng tướng Lê Huy Vịnh cho rằng, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, khó đoán định và đứng trước những biến chuyển có tính thời đại.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh tham luận tại hội thảo. Ảnh: NAM NGUYÊN

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cho rằng, trong nước, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. Các quyền tự do dân chủ, tôn giáo, nhân quyền đang bị các thế lực thù địch lợi dụng để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NAM NGUYÊN

Trước bối cảnh đó, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đưa ra 6 giải pháp cơ bản để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Các giải pháp gồm: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các phương án xử lý hiệu quả, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có trình độ khoa học công nghệ cao; giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

ĐỖ TRUNG