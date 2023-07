Chuẩn bị cho biến động tiền tệ

Từ đầu năm 2023, đồng yen đã mất giá gần 5% so với USD và thậm chí còn giảm nhiều hơn so với các đồng EU, bảng Anh. Tuy nhiên, trong khoảng nửa tháng trở lại đây, đồng yen đã đảo chiều ngoạn mục.

Trong phiên giao dịch ngày 24-7, tỷ giá yen so với USD tăng hơn 4%, chạm mức 141,7 yen đổi 1 USD. Với mức tăng này, đồng nội tệ của Nhật Bản đang trên đà hoàn tất tháng tăng mạnh nhất. Đây là diễn biến tích cực hơn so với tháng 6 khi đồng yen trượt giá mạnh, giảm ở mức 145 yen đổi 1 USD và trượt gần về mốc 150 yen đổi 1 USD. Mốc 150 là ngưỡng tỷ giá khiến BOJ đi đến quyết định can thiệp vào thị trường tiền tệ bằng cách bán ra 65 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái.

Theo giới quan sát, những phiên phục hồi mạnh mẽ gần đây của đồng yen chủ yếu do kỳ vọng rằng BOJ sẽ điều chỉnh chính sách, cũng như những đồn đoán rằng chu kỳ thắt chặt của FED đang đi vào hồi kết. Thị trường trái phiếu Nhật Bản cũng đang có biến động. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm mới phát hành, mức chuẩn cho lãi suất dài hạn, tăng tới 0,48% trước khi giảm xuống 0,41%.

Giới hoạch định chính sách kinh tế tỏ ra thận trọng trước kỳ họp của BOJ diễn ra trong tuần này. Lý do là một sự thay đổi lớn trong tỷ giá đồng yen sẽ có ảnh hưởng sâu rộng, tác động tới lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản, có thể làm thay đổi quan điểm của các nhà giao dịch và đầu tư đối với nhiều loại tài sản khác nhau. Yen là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ ba thế giới, chỉ sau đồng USD và đồng EUR nên có vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Theo một cuộc khảo sát hàng tháng được thực hiện bởi công ty cung cấp dữ liệu Quick của Nhật Bản, khoảng 3/4 nhà tham gia thị trường được hỏi kỳ vọng BOJ sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ. Nhưng trong trường hợp BOJ có một động thái mới, 45% dự báo đó sẽ là dỡ bỏ hoàn toàn chính sách kiểm soát đường cong lợi suất.