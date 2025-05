Ấn Độ đóng không phận với các hãng hàng không của Pakistan

Máy bay Ấn Độ trên đường băng. Ảnh: Indian Express

Truyền thông Ấn Độ dẫn thông báo của New Delhi gửi đến các nhà khai thác hàng không cho biết, không phận Ấn Độ không dành cho máy bay đã đăng ký hoặc thuê của Pakistan.

Theo đó, lệnh đóng không phận có hiệu lực ngay từ ngày 30-4 và sẽ kéo dài đến ngày 23-5. Trước đó, hôm 24-4, Pakistan đã đóng không phận đối với máy bay Ấn Độ, đình chỉ mọi hoạt động thương mại bao gồm cả qua các nước thứ ba và dừng cấp thị thực cho công dân Ấn Độ.

Đây là động thái leo thang mới trong căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng sau vụ tấn công khủng bố ở khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý khiến 26 người thiệt mạng, trong đó có 25 du khách, dẫn đến 7 ngày đấu súng liên tiếp giữa lực lượng an ninh hai nước dọc theo Đường kiểm soát biên giới. New Delhi cáo buộc Pakistan đứng sau các đối tượng thực hiện vụ tấn công, trong khi Islamabad luôn bác bỏ cáo buộc này.

Trước các diễn biến trên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã kêu gọi Ấn Độ và Pakistan hợp tác với nhau để hạ nhiệt căng thẳng trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp hai nước.

Về phần mình, trong một tuyên bố ngày 1-5, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh lập trường rằng những đối tượng đã lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công ở Kashmir “phải bị đưa ra công lý”.

Trong khi đó, Thủ tướng Shehbaz Sharif kêu gọi Mỹ can thiệp để kiềm chế Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh Pakistan sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.​

HẠNH CHI