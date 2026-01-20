Chùm ảnh: Ngắm đường ngàn tỷ ven sông Đồng Nai

Dự án Đường ven sông Đồng Nai là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị và phát triển không gian ven sông khu vực trung tâm TP Biên Hòa trước đây.
Công trình được khởi công xây dựng từ cuối năm 2021 với chiều dài 5,2km, tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng 450 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 800 tỷ đồng.
Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang 34m, quy mô 6 làn xe, dải phân cách giữa, vỉa hè hai bên; hạ tầng giao thông, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và công viên ven sông được đầu tư đồng bộ, hình thành trục giao thông – cảnh quan dọc bờ Đông sông Đồng Nai.
Không chỉ có ý nghĩa về giao thông, tuyến đường ven sông Đồng Nai còn góp phần tạo lập không gian phát triển mới, thúc đẩy chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch khu vực ven sông.
Ngoài dự án này, Đồng Nai cũng đầu tư hơn 613 tỷ đồng xây dựng kè ven sông Cái, khởi công từ cuối năm 2022.