Chùm ảnh: Ngắm đường ngàn tỷ ven sông Đồng Nai

Dự án Đường ven sông Đồng Nai là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị và phát triển không gian ven sông khu vực trung tâm TP Biên Hòa trước đây.

Diện mạo khang trang tuyến đường ven sông Đồng Nai

Công trình được khởi công xây dựng từ cuối năm 2021 với chiều dài 5,2km, tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng 450 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 800 tỷ đồng.

Người dân tập thể dục, trò chuyện trên tuyến đường ven sông

Những ngôi chùa cổ kính trên tuyến đường ven sông Đồng Nai tạo thêm điểm nhấn

Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang 34m, quy mô 6 làn xe, dải phân cách giữa, vỉa hè hai bên; hạ tầng giao thông, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và công viên ven sông được đầu tư đồng bộ, hình thành trục giao thông – cảnh quan dọc bờ Đông sông Đồng Nai.

Trải qua hơn 100 năm, ngôi nhà cổ Võ Hà Thanh (dân gian gọi là nhà lầu ông Phủ) vẫn giữ được nhiều giá trị kiến trúc, lịch sử, trở thành điểm nhấn văn hóa trong không gian đô thị ven sông

Không chỉ có ý nghĩa về giao thông, tuyến đường ven sông Đồng Nai còn góp phần tạo lập không gian phát triển mới, thúc đẩy chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch khu vực ven sông.

Nhiều công trình khang trang, hiện đại cũng được xây dựng góp phần làm đẹp cho tuyến đường

Dọc theo tuyến đường, một số công trình có giá trị lịch sử, văn hóa được bảo tồn, trong đó có Nhà cổ Võ Hà Thanh (dân gian gọi là nhà lầu ông Phủ), được xây dựng năm 1922, khánh thành năm 1924

Tuyến đường đang tiếp tục được hoàn thiện để sớm phục vụ người dân và du khách

Đường ven sông Đồng Nai được kỳ vọng cải tạo cảnh quan ven sông, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực đô thị trung tâm của Đồng Nai

Ngoài dự án này, Đồng Nai cũng đầu tư hơn 613 tỷ đồng xây dựng kè ven sông Cái, khởi công từ cuối năm 2022.

Đoạn bờ kè sông Đồng Nai nhìn sang cầu Hiệp Hòa cũng được sửa chữa, cải tạo

