Chung tay mở rộng các tuyến đường, hẻm ở Bình Dương

Trong số các công trình nâng cấp, mở rộng tuyến hẻm thực hiện trong thời gian qua ở Bình Dương, công trình có quy mô lớn nhất là nâng cấp, cải tạo tuyến đường xe lửa cũ đoạn từ đường ĐH604 đến giáp đường ĐH605, phường Chánh Phú Hòa, TP Bến Cát, với tổng kinh phí lên tới hơn 11 tỷ đồng, toàn bộ do nhân dân trên tuyến đường đóng góp. Dù vậy, trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều tuyến hẻm nhỏ cần được mở rộng, bê tông hóa và để thực hiện được, không chỉ các tổ chức đoàn thể, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh cần triển khai đồng bộ, quyết liệt, mà còn cần nhiều hơn sự chung tay, đồng thuận của nhân dân. Theo bà Dương Thị Tân, Bí thư Chi bộ ấp Bến Giảng, xã Phú An, TP Bến Cát: “Nếu lòng dân đã đồng thuận thì không có việc gì khó”, do đó, việc vận động, tuyên truyền với các hình thức đa dạng, trực tiếp và gần gũi trên địa bàn sẽ sớm có thêm các tuyến được nâng cấp, hướng tới địa bàn không còn hẻm đường đất, cát sỏi.

Hẻm 90 đường Nguyễn Thái Học, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An được nâng cấp, nhựa hóa. Ảnh: LÊ XUÂN

Theo một cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương, hàng năm, tỉnh đều triển khai các chương trình, kế hoạch vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong đó việc tuyên truyền nhân dân chung tay nâng cấp các tuyến hẻm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ thực tiễn triển khai, nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra, đáng chú ý là công tác vận động nhân dân cần triển khai đồng bộ ở nhiều cấp, ngành, nhất là cấp cơ sở cần sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, công khai minh bạch trong tổ chức và thực hiện… Với nhiều cách làm sáng tạo của tỉnh Bình Dương trong phong trào hiến đất mở rộng hẻm, trong hơn 20 năm qua, tỉnh đã huy động nhân dân đóng góp gần 68.500 ngày công, hiến trên 67.000m2 đất trị giá hơn 84.000 tỷ đồng để nâng cấp đường giao thông nông thôn. Phong trào này được người người, nhà nhà từ khu vực nông thôn đến khu vực thành thị trên địa bàn từng bước đồng thuận ủng hộ và cũng nhờ đó, đời sống người dân được cải thiện, kinh tế phát triển, giao thông thuận tiện, bộ mặt đô thị cũng ngày càng khang trang hơn.

Tại buổi khảo sát tuyến đường xã hội hóa ở phường Chánh Phú Hòa, TP Bến Cát ngày 2-10, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã bày tỏ trân trọng những đóng góp của các hộ dân chung tay làm đường giao thông theo chủ trương xã hội hóa và đề nghị các đơn vị cần có tổng hợp về mô hình, cách làm hay của tổ, khu phố nhằm nhân rộng thêm nhiều công trình làm đường giao thông khác, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

XUÂN TRUNG