Chuyển hóa nhiều “điểm nóng” về môi trường

Đến nay, có 32/34 cơ sở đã hoàn tất các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để và được chứng nhận đưa tên khỏi danh sách; còn lại 1 cơ sở đang xây dựng các công trình để khắc phục ô nhiễm là cụm công nghiệp Hoàng Gia; 1 bãi rác lộ thiên ở huyện Đức Huệ.

Đối với cụm công nghiệp Hoàng Gia do Công ty TNHH Hoàng Gia Long An làm chủ đầu tư tại xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa), tỉnh Long An đã đầu tư xây dựng xong phần thô khu xử lý nước thải tập trung với tổng công suất thiết kế là 1.500m 3/ngày, nhưng chưa thực hiện lắp đặt máy móc thiết bị; nước thải phát sinh tại các doanh nghiệp thứ cấp tự xử lý đạt quy chuẩn và dẫn trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. Thời gian qua, Sở NN-MT tỉnh Long An thường xuyên kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thành việc lắp đặt máy móc thiết bị và đưa hệ thống xử lý nước thải tập trung vào vận hành xử lý; chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành việc lắp đặt máy móc thiết bị để vận hành trong năm 2025.

Đối với bãi rác ở huyện Đức Huệ, hiện UBND huyện Đức Huệ đang chủ trì, phối hợp với các sở ngành triển khai các thủ tục để thực hiện đóng cửa bãi rác; hoàn thành thủ tục để thực hiện trong năm 2025 và phấn đấu đến cuối năm 2026 sẽ hoàn tất xử lý địa điểm gây ô nhiễm môi trường nêu trên.

KIẾN VĂN