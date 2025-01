Cổ động viên đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng 3-2 của đội tuyển Việt Nam (tổng tỉ số qua 2 lượt trận chung kết là 5-3), người hâm mộ như vỡ òa trong niềm vui sướng. Khắp các nẻo đường, dòng người phấn khích "đi bão" với cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.

Ảnh: LÊ THÀNH HUY

Ảnh: LÊ THÀNH HUY

Khu vực chợ Bến Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Khu vực chợ Bến Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Ghi nhận tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực trung tâm, nhiều cổ động viên hò reo "Việt Nam vô địch", tiếng kèn, tiếng trống hòa vào nhau vô cùng sôi động. Tại các tuyến đường khắp các quận huyện, TP Thủ Đức đều có rất đông CSGT, CSCĐ, công an... túc trực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Các đơn vị đã triển khai đội hình, túc trực để kịp thời điều tiết giao thông, phân luồng; bảo đảm an toàn cho hoạt động ăn mừng của người hâm mộ. Người hâm mộ thể hiện sự cuồng nhiệt nhưng vẫn giữ được ý thức, cổ vũ văn minh, lịch sự.

Khu vực trung tâm thành phố đông đúc người ra đường ăn mừng. Thực hiện: HOÀNG HIẾU

Tuy nhiên vẫn còn nhiều bạn trẻ, thanh niên quá khích điều khiển phương tiện bóp còi liên tục, đứng lên xe ăn mừng...

Không chỉ trên đường phố, không khí ăn mừng còn lan tỏa trên mạng xã hội. Hàng triệu người hâm mộ gửi lời chúc mừng chiến thắng vẻ vang trong trận chung kết của đội tuyển Việt Nam trước đội Thái Lan.

Trao đổi với Phóng viên Báo SGGP, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, từ đầu giải, Ban Giám đốc Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng, phân công cụ thể các phòng nghiệp vụ, CSGT, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động cùng công an các địa phương đảm bảo an ninh trật tự, tùy theo tình hình.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Riêng trong trận trực tiếp tối nay, Công an TPHCM trực 100% quân số, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau trận đấu; đảm bảo cho người dân tham gia cổ vũ bóng đá tích cực; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, hạn chế thấp nhất các vụ việc gây rối.

Tin liên quan Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024

CHÍ THẠCH - HOÀNG HIẾU