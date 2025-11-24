Cơ sở Như Lan trao 300 triệu đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lũ.

Sáng 24-11, bà Nguyễn Thị Dậu , chủ cơ sở Như Lan, đã đến Báo Sài Gòn Phóng trực tiếp trao 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ năm 2025.

Với mong muốn đóng góp, chia sẻ phần nào những mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần của bà con vùng bão lũ, đặc biệt tại các tỉnh miền Trung, từ sáng sớm 24-11, bà Nguyễn Thị Dậu đã chuẩn bị 300 triệu đồng tiền mặt, sau đó đến trao cho Ban Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng. Đây là số tiền mà chiều 23-11 bà đã trao bảng tượng trưng cùng 3.500 hộp chà bông (trị giá 560 triệu đồng), thông qua Báo Sài Gòn Giải Phóng, hỗ trợ người dân vùng bão lũ.

Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương tiếp nhận 300 triệu đồng bà Nguyễn Thị Dậu hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ khắc phục hậu quả. Ảnh: VIỆT NGA

Tiếp nhận số tiền trên, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng cảm ơn tấm lòng ấm áp, trân quý của bà Dậu và cơ sở Như Lan đã luôn tin tưởng, đồng hành với các hoạt động xã hội từ thiện do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, gần nhất là chương trình “Áo ấm đến trường”, một hoạt động của chương trình “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường” mà Báo đang triển khai.



Bà Bùi Thị Hồng Sương xúc động thông tin, những ngày qua, ngoài việc chung sức cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng chủ động tổ chức trực tiếp cứu trợ kịp thời bà con ở các vùng bị thiệt hại nặng nề do bão liên tiếp vừa qua. Trong đó, Báo đặc biệt quan tâm hỗ trợ các trường học, học sinh và gia đình các em, giúp các em học sinh sớm trở lại với trường lớp.

Bà Nguyễn Thị Dậu đến Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 300 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ khắc phục hậu quả. Ảnh: VIỆT NGA

“Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ nhanh chóng trao hỗ trợ đến học sinh và gia đình các em như mong muốn của nhà tài trợ”, Phó Tổng biên tập Bùi Thị Hồng Sương khẳng định. Báo Sài Gòn Giải Phóng mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của bà Nguyễn Thị Dậu và cơ sở Như Lan trong những hoạt động thiện nguyện sắp tới, trong đó có việc tiếp tục hỗ trợ xây sửa nhà cửa, giúp bà con vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Dậu chia sẻ xúc động được góp phần hỗ trợ bà con vùng lũ miền Trung sớm khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: VIỆT NGA

Trước đó, bà Nguyễn Thị Dậu đã trao tặng 2.000 áo ấm ủng hộ chương trình “Áo ấm đến trường” của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đến nay, Báo đã trao hơn 1.500 áo ấm đến học sinh vùng bão, lũ ở nhiều địa phương trên cả nước.

VIỆT NGA