Coca-Cola Việt Nam mang tết diệu kỳ đến hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn

Với chủ đề “Diệu kỳ trao tay, Điều may nhân khắp”, chương trình Vui Tết Cùng Coca-Cola năm 2024 trao tặng 2.450 phần quà với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng đến với người dân và các hộ gia đình khắp 16 tỉnh, thành trên toàn quốc bao gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Yên Bái, Hà Nam, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Đăk Nông, Bến Tre, TPHCM, Long An và An Giang.

Tại sự kiện, ông Peeyush Sharma, Tổng Giám đốc Công ty Coca-Cola Việt Nam, nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của công ty trong sứ mệnh đổi mới thế giới và tạo sự khác biệt.

Ông chia sẻ Coca-Cola đã kiên định theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững trong suốt hành trình 30 năm hoạt động tại Việt Nam, tập trung vào các trụ cột chính gồm bồi hoàn nước, thế giới không rác thải, chống biến đổi khí hậu, trao quyền phụ nữ, và hỗ trợ cộng đồng.

THÁI LAN