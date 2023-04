Coi chừng mua trúng tour dỏm

Anh Nguyễn Văn Quân (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) bức xúc phản ánh: “Cách nay ít ngày, tôi đi tour 6 ngày 5 đêm TPHCM - Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình - Sa Pa có giá chưa tới 7 triệu đồng của một doanh nghiệp nhỏ. Nếu so sánh mặt bằng chung, giá tour của tôi rẻ hơn từ 3-5 triệu đồng/người. Tuy vậy, đi mới biết đồ ăn dở, nhiều lần ăn trúng cơm còn nguyên hạt gạo, phòng ngủ tệ, lộ trình tour bị cài cắm nhiều chương trình mua sắm trong khi tôi không có nhu cầu”.

Trước thực trạng nói trên, Sở Du lịch TPHCM, Hiệp hội Du lịch TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ lựa chọn sản phẩm của những thương hiệu uy tín, có địa chỉ rõ ràng. Khách hàng cũng có thể xem xét, đối chiếu sản phẩm, quyền lợi của mình nếu có nghi vấn. Đồng thời, người mua cần hiểu rằng “tiền nào, của đó”, không thể có sản phẩm “rẻ bèo” nhưng chất lượng 5 sao.

Bộ Công an cũng mới phát đi cảnh báo về việc lợi dụng tâm lý muốn đi du lịch giá rẻ của một bộ phận người dân, các đối tượng tội phạm đã gia tăng hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng nhiều hình thức. Ví dụ như đăng tải bài viết quảng cáo bán tour du lịch, phòng khách sạn giá rẻ trên mạng internet và mạng xã hội với các tiện ích kèm theo, đề nghị nạn nhân chuyển tiền đặt cọc từ 30%-50% giá trị để chiếm đoạt tiền đặt cọc. Hoặc làm giả website/fanpage của công ty du lịch uy tín, làm giả ảnh chụp biên lai, hóa đơn thanh toán và đề nghị nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí tour du lịch... Để tránh bị lừa đảo, Bộ Công an lưu ý người dân nên tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch, có thể đề nghị phía đối tác cho xem giấy phép hoạt động kinh doanh, giấy tờ, chứng chỉ hành nghề… của công ty lữ hành, du lịch. Đối với các trang mạng xã hội (fanpage) hoạt động mua bán, quảng bá các gói du lịch, nhất là gói du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ, người dân nên chọn các trang mạng xã hội có dấu tích xanh hoặc chọn các trang mạng xã hội có uy tín mà mình biết rõ thông tin của người bán. Xác nhận lại thông tin đặt phòng, đặt vé máy bay để kịp thời phát hiện dấu hiệu lừa đảo, trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.