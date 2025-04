Đảm bảo an toàn ở các trung tâm thương mại, nhà cao tầng

Câu chuyện té ngã do vô ý hay cố ý từ tầng cao các tòa nhà, các trung tâm thương mại không phải chỉ mới xảy ra gần đây, nguyên nhân chính là do tường rào hành lang thiết kế không đúng quy định, mất an toàn. Trưa 29-3, một trẻ em (khoảng 6 tuổi) rơi từ tầng cao của một chung cư trên đường Trịnh Đình Thảo (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) dẫn đến tử vong.

Ở các thành phố lớn, các siêu thị hay trung tâm thương mại được xây dựng ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm, giải trí của người dân. Đây là nơi thường xuyên tập trung đông người và khối lượng hàng hóa lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Một tòa nhà, trung tâm thương mại trước khi đưa vào hoạt động luôn phải đảm bảo quy chuẩn an toàn về phòng cháy, chữa cháy, lối thoát hiểm và tất cả hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động… Đó là sự đảm bảo an toàn khách quan từ nơi cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí.

Tuy nhiên, điều này kéo theo việc chủ quan, ỷ lại lực lượng bảo vệ của tòa nhà; trong khi đó, số lượng nhân viên bảo vệ có hạn, không thể cùng lúc quán xuyến nhiều thứ. Do đó, ý thức chủ động của người dân là yếu tố tiên quyết trong việc đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình khi tham quan, mua sắm tại các trung tâm thương mại cao tầng.

Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam số 05:2008 “Nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khỏe” do Bộ Xây dựng ban hành, lô gia của các công trình nhà ở, cơ quan, trường học… từ 9 tầng trở lên phải đảm bảo độ cao tối thiểu là 1,4m. Đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng, lan can phải cấu tạo không cho trẻ em dễ trèo qua và không có lỗ hổng đút lọt quả cầu đường kính 100mm, lan can phải có cấu tạo khó trèo; khoảng cách thông thủy giữa các thanh đứng không được lớn hơn 0,1m...

Những quy định liên quan đến thiết kế xây dựng ban công hay lô gia đều được quy định khá chặt chẽ, chi tiết. Tuy nhiên, thực tế thì không phải ai cũng chấp hành đầy đủ quy định trên.

Với nhà cao từ 9 tầng trở lên, để tiết kiệm diện tích, thay vì thiết kế lô gia, nhiều chủ đầu tư chọn phương án xây dựng ban công đưa ra ngoài. Khi ban công không đúng quy chuẩn thì những người sống trong chung cư đó rất dễ gặp phải tai nạn.

Hoặc tại một số trung tâm thương mại cao tầng, hành lang bảo vệ thiết kế không đúng quy chuẩn, trẻ em trên 10 tuổi có thể trèo qua, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn té ngã.

Do vậy, việc đảm bảo các quy chuẩn trong xây dựng chung cư, trung tâm thương mại cao tầng là rất quan trọng, nhằm phòng ngừa các nguy cơ té ngã dẫn đến thương vong.

NGỌC MINH