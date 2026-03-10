Đa phương tiện

Con hươu cho ra cặp lộc nhung 5kg

Một con hươu giống của người dân ở xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) liên tiếp cho cặp nhung "khủng". Trong đó, năm 2025 cho 4,12kg, năm 2026 dự kiến sẽ cho khoảng 5kg lộc nhung.

