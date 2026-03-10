Lật xe khách trên Quốc lộ 19 khiến 2 người nhập viện

Sáng 10-3, ông Nguyễn Công Đệ, Chủ tịch UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe khách giường nằm khiến 2 người bị thương nhập viện.