Lật xe khách trên Quốc lộ 19 khiến 2 người nhập viện

Sáng 10-3, ông Nguyễn Công Đệ, Chủ tịch UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe khách giường nằm khiến 2 người bị thương nhập viện.
Theo dõi SGGP trên:
© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.
Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.
Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn
Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng
Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng
Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM
Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098
Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55
Liên hệ quảng cáo :