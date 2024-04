Con trai đánh chết cha ruột do mâu thuẫn

Ngày 18-4, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ con trai đánh chết cha ruột trên địa bàn.

Trước đó, trưa 17-4, người dân sống trong hẻm Lê Thị Hà (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM) nghe tiếng ồn ào tại nhà ông Q. (50 tuổi). Mọi người chạy qua thì nhìn thấy ông Q. nằm bất động nên báo công an.

Nhận tin, công an có mặt tại hiện trường và xác định ông Q. đã tử vong nên lấy lời khai các nhân chứng. Công an đưa nghi can là con trai của ông Q. về trụ sở làm việc. Qua làm việc, nghi phạm khai do xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay đánh cha 2 cái vào vùng mặt, dẫn đến vụ án mạng.

TRUNG DŨNG