Công an 7 quận và TP Thủ Đức phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Chiều 22-1, tại quận 1 (TPHCM) đã diễn ra hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an các quận như: 1, 3, 4, 5, Phú Nhuận, Bình Thạnh và Công an TP Thủ Đức trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giáp ranh.