Công an Bình Dương nói gì về việc mất xe máy trình báo công an nhưng không được thụ lý?

Trưa 24-2, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, không có việc người dân mất xe máy phải trình báo nhiều phường nhưng không được giải quyết như trên mạng lan truyền.

Theo đó, ngay từ chiều 23-2, khi nắm thông tin vụ việc người dân trên địa bàn TP Dĩ An mất xe máy, lần theo định vị và phát hiện xe cất giấu trong một phòng trọ thuộc địa bàn phường Bình Hòa, TP Thuận An, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên đã chỉ đạo lực lượng chức năng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, chờ đối tượng trộm cắp về bắt giữ. Tuy nhiên, đến khuya đối tượng không về phòng trọ, người mất xe bức xúc khi phải chờ đợi, đã đưa các thông tin không chính xác.

Thực tế, ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã đưa 2 xe bị mất về phường Bình Hòa.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chiều 23-2, người mất xe đã nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông để tìm theo định vị, phát hiện xe nghi bị mất trộm đang để trong một phòng trọ (khóa ngoài) thuộc địa bàn phường Bình Hòa, TP Thuận An.

Tại đây, ngoài chiếc xe bị mất trộm, người dân cũng phát hiện chiếc xe hiệu SH bị mất trên địa bàn phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, nên trình báo công an phường Bình Hòa và được hướng dẫn tới Công an phường Dĩ An và Vĩnh Phú báo tin để cử lực lượng qua phối hợp. Tuy nhiên, người dân ngồi chờ từ chiều đến tối nhưng không có nơi nào cử lực lượng tới.

Trao đổi với PV Báo SGGP, đại diện lãnh đạo Công an phường Vĩnh Phú, cho biết, sự việc mất trộm xe được phát hiện trên đại bàn phường Bình Hòa và ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo công an phường đã trực tiếp làm việc với người mất xe, lập hồ sơ vụ việc, phối hợp với các đơn vị đưa 2 xe về phường.

Lãnh đạo Công an TP Dĩ An cũng cho biết, tiếp nhận thông tin vụ việc ngay từ đầu và đề nghị Công an phường Bình Hòa hỗ trợ thu giữ phương tiện nghi bị mất, tuy nhiên do cửa phòng bị khóa ngoài, chưa liên hệ được chủ nhà trọ nên không thể phá khóa khi chưa xác minh đầy đủ các nội dung cần thiết.

Hiện Đội Hình sự, Công an TP Dĩ An đã lập hồ sơ, điều tra vụ việc.