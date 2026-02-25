Đa phương tiện

Công an cảnh báo quảng cáo trá hình dẫn dụ người dân cá cược, cờ bạc online

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn in mã QR cá cược trái phép lên các vật dụng phát miễn phí, lợi dụng tâm lý tò mò, ham lợi để lôi kéo người dân tham gia cờ bạc online.

Theo TTXVN

