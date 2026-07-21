Chạy thận lúc nửa đêm là điều không một ai muốn. Nhưng trong bối cảnh người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối ngày càng tăng, cả bệnh nhân và nhân viên y tế đều phải trải qua những đêm dài với máy lọc máu.