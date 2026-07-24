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Những “chiến binh” nhỏ tuổi ở phòng chạy thận

SGGPO

Những đứa trẻ bên trong phòng chạy thận phải trải qua tuổi thơ rất khác so với bạn bè. Các em xem bệnh viện là nhà, y bác sĩ là người thân, và hành trình chiến đấu với bệnh tật không bao giờ thiếu bóng dáng mẹ cha. 

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GIAO LINH

Từ khóa

chạy thận chạy thận trẻ em Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM

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