Những “chiến binh” nhỏ tuổi ở phòng chạy thận

Những đứa trẻ bên trong phòng chạy thận phải trải qua tuổi thơ rất khác so với bạn bè. Các em xem bệnh viện là nhà, y bác sĩ là người thân, và hành trình chiến đấu với bệnh tật không bao giờ thiếu bóng dáng mẹ cha.