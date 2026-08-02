Công an TPHCM triệt phá đường dây ma túy Etomidate "đội lốt" thuốc lá điện tử

Ngày 2-8, Công an TPHCM thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) vừa triệt phá đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép ma túy Etomidate ngụy trang trong thuốc lá điện tử (Pod Chill); bắt giữ và xử lý 37 đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường rà soát, phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ các đường dây liên quan đến các loại ma túy mới, đặc biệt là Etomidate ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử (Pod Chill), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép chất ma túy hoạt động với quy mô lớn, có nguồn cung từ nước ngoài.

Video: Công an TPHCM triệt phá đường dây ma túy Etomidate "đội lốt" Pod Chill

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này do Lê Quang Trọng (sinh năm 2000, ngụ phường Bình Tân, TPHCM) cầm đầu. Các đối tượng tổ chức hoạt động khép kín, từ vận chuyển Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam, pha chế tinh dầu, bơm vào đầu Pod Chill đến phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Công an TPHCM đã khởi tố 37 người để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CATP

Quá trình đấu tranh, lực lượng công an đồng loạt bắt giữ các đối tượng chủ chốt, đồng thời mở rộng điều tra, truy xét các mắt xích còn lại của đường dây.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 30 đối tượng về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý 7 đối tượng liên quan.

Công an thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của Lê Quang Trọng tại phường Bình Tân. Ảnh: CATP

Tang vật thu giữ đặc biệt lớn gồm: khoảng 10.000ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate đựng trong 21 chai nhựa; 1.460 đầu Pod Chill đã chứa ma túy; 13.500 vỏ đầu Pod Chill rỗng; 595 thân máy hút Pod cùng nhiều dụng cụ trộn, chiết rót, ống bơm dung dịch.

Theo cơ quan điều tra, 10.000ml tinh dầu Etomidate thu giữ đủ để pha chế gần 5.000 đầu Pod Chill thành phẩm. Việc thu giữ 13.500 vỏ đầu Pod rỗng cùng nhiều dụng cụ pha chế, chiết rót và bơm tinh dầu cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô lớn.

Nếu toàn bộ số vỏ đầu Pod này được bơm tinh dầu ma túy và đưa ra thị trường, sẽ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hàng ngàn người sử dụng, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Công an thu giữ lượng lớn tang vật liên quan. Ảnh: CATP

Theo Công an TPHCM, Etomidate là hoạt chất đã được đưa vào danh mục chất ma túy theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, ngụy trang chất ma túy trong thuốc lá điện tử có thiết kế bắt mắt, nhiều hương vị trái cây để mua bán, lôi kéo sử dụng trái phép.

Việc tiếp tục bóc gỡ đường dây này không chỉ kịp thời ngăn chặn một lượng lớn ma túy Etomidate thẩm lậu ra thị trường, mà còn khẳng định sự chủ động, quyết liệt của Công an TPHCM trong việc ngăn chặn các loại ma túy mới.

Hàng ngàn đầu Pod Chill thành phẩm và vỏ đầu Pod rỗng bị phát hiện tại xưởng pha chế của các đối tượng. Ảnh: CATP

Công an TPHCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung triệt xóa các đường dây, ổ nhóm sản xuất, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép Etomidate cùng các loại ma túy mới. Mọi hành vi lợi dụng thuốc lá điện tử, thực phẩm, đồ uống để ngụy trang hoạt động phạm tội về ma túy sẽ bị xử lý nghiêm, góp phần xây dựng TPHCM an toàn, văn minh.

NGUYỄN TÂN