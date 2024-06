Ngày 16-6, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 1, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM và các đơn vị ra quân mở cao điểm phối hợp xử lý các trường hợp tập trung trẻ em, người lang thang ăn xin, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp trên địa bàn. Đợt cao điểm thực hiện từ nay đến ngày 15-7.