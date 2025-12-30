Công ty Panko Vina thông báo trả lương tháng 13 cho hơn 2.700 công nhân

Trưa 30-12, ông Trương Văn Phong, Phó Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, xác nhận với phóng viên Báo SGGP, Công ty TNHH Panko Vina đã đồng ý chi trả tiền lương tháng 13 và một số chế độ phúc lợi cho 2.706 công nhân bị ảnh hưởng do công ty chấm dứt hoạt động tại phường Bến Cát, TPHCM.

Những kiến nghị của công nhân Công ty Panko Vina gồm: nhận lương tháng 13, trả đủ lương tháng 1-2026, chế độ bảo hiểm thai sản cho nhân viên đang nghỉ thai sản... sẽ được giải quyết thỏa đáng.

Trước đó, chiều 29-12, đoàn liên ngành TPHCM gồm ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; ông Trương Văn Phong, Phó Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM cùng các thành viên đã có buổi làm việc với Ban giám đốc và Công đoàn Công ty TNHH Panko Vina về việc doanh nghiệp ngừng hoạt động và các nguyện vọng của người lao động.

Đoàn liên ngành làm việc tại Công ty Panko Vina

Tại buổi làm việc, đại diện pháp nhân của Công ty Panko Vina tại Việt Nam đã ghi nhận kiến nghị của công nhân về việc chi trả lương tháng 13 năm 2025, lương tháng 1-2026 theo thang bảng lương mới và duy trì bảo hiểm thai sản cho nhân viên nghỉ thai sản. Tuy nhiên, đối với vấn đề chi trả tiền lương tháng 13 cho hơn 2.700 công nhân, phía Công ty TNHH Panko Vina tại Việt Nam cần họp vào tối cùng ngày để trình ý kiến lên tập đoàn mẹ ở Hàn Quốc.

Đến trưa 30-12, phía Công ty Panko Vina đã thông báo “tin vui” đến người lao động của công ty. Theo đó, sau khi đề đạt kiến nghị của người lao động, phía tập đoàn mẹ đã chấp thuận trả lương tháng 13 cho người lao động, thay vì chỉ hỗ trợ 2 triệu đồng như thông báo trước đó. “Thông báo mới này giúp công nhân lao động yên tâm, phấn khởi hơn. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để công nhân nhanh chóng ổn định cuộc sống trước khi công ty chính thức dừng hoạt động”, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Panko Vina xác nhận

Trưa 30-12, Công ty Panko Vina thông báo về việc chi trả phúc lợi cho người lao động

Về vấn đề tuyển dụng lao động Công ty Panko Vina sau khi công ty này chấp dứt hoạt động, ông Trương Văn Phong cho biết, tính đến sáng 30-12, đã có ít nhất 8 doanh nghiệp muốn tuyển toàn bộ 2.706 công nhân của Công ty Panko Vina khi công ty này đóng cửa.

Các công ty trên có nhà xưởng tại các khu công nghiệp gần Mỹ Phước 1, thuận tiện cho người lao động di chuyển. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM đề nghị các đơn vị muốn tuyển dụng đơn giản hóa thủ tục, trước mắt chỉ yêu cầu căn cước công dân, các hồ sơ khác sẽ bổ sung sau khi người lao động vào làm việc.

Trong khi đó, đại diện phường Bến Cát cho biết cũng sẽ mở “Ngày hội việc làm” để tạo điều kiện cho người lao động tìm cơ hội việc làm ổn định. Ông Lê Ngọc Thức, Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp Nghề nghiệp vụ Bình Dương cho biết, trường sẽ hỗ trợ 50% học phí học nghề và giảm giá học lái xe ô tô cho công nhân Công ty Panko Vina tại TPHCM.

Theo thông báo về việc chi trả chế độ cho người lao động của Công ty Panko Vina, việc sản xuất sẽ được thực hiện đến hết ngày 31-1-2026 để đảm bảo tuân thủ thời hạn giao hàng cho khách hàng. Công ty đề nghị sự hợp tác làm việc của toàn thể cán bộ công nhân viên đến hết ngày 15-1-2026. Khoản lương tháng 1-2026 sẽ được tính đến hết ngày 31-1-2026. Phép năm đối với công nhân viên đang được công ty ứng trước sẽ không bị khấu trừ vào tiền lương. Các công nhân viên còn phép tồn sẽ được công ty thanh toán đầy đủ. Công ty sẽ chi trả lương tháng 13 cho toàn thể cán bộ, công nhân viên (bao gồm thai sản đang nghỉ chế độ) theo như quy định được áp dụng trong những năm qua. Công ty sẽ thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc theo luật định cho các đối tượng, tiếp tục đóng bảo hiểm cho lao động nữ mang thai, sắp xếp nhân viên nhân sự hỗ trợ giải quyết công việc liên quan đến người lao động để giải quyết các vấn đề phúc lợi.

8 công ty muốn tuyển lao động mất việc trước tết gồm có: 1. Công ty Motomotion Việt Nam: khoảng 2.148 người 2. Công ty Zhigao Furniture Việt Nam: khoảng 70 người 3. Công ty New Wide (Việt Nam): khoảng 500 người 4. Công ty Yazaki EDS Việt Nam: khoảng 300 người 5. Công ty Mỹ nghệ gỗ Hoa Nét - MPB: khoảng 200 người 6. Công ty Endo Kondo Việt Nam: 50 người 7. Công ty Da Nu: khoảng 500 người 8. Công ty TNHH Diamond Việt Nam (Diamond VN): khoảng 500 người

TÂM TRANG - MINH DUY