Công ty Panko Vina thống nhất giải quyết kiến nghị của người lao động

Chiều 29-12, đoàn liên ngành TPHCM đã có buổi làm việc với đại diện Công ty TNHH Panko Vina (phường Bến Cát) về việc doanh nghiệp này ngừng hoạt động, khiến hàng ngàn người lao động hoang mang.

Đoàn công tác liên ngành gồm ông Trương Văn Phong, Phó Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM; ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cùng các thành viên đoàn. Buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo phường Bến Cát, đặc biệt là sự có mặt của Ban giám đốc, Công đoàn cơ sở Công ty Panko Vina.

Đoàn công tác liên ngành trao đổi với đại diện Công ty Panko Vina và đại diện UBND phường Bến Cát

Hai bên đã trao đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp, những vấn đề liên quan đến nguyện vọng của người lao động sau khi công ty ngừng hoạt động. Theo đó, công nhân lao động kiến nghị được giải quyết các chế độ chính sách như: được hưởng lương tháng 13, hỗ trợ tìm kiếm việc làm ổn định.

Người lao động tập trung tại khuôn viên công ty khi đoàn liên ngành đến làm việc

Công ty TNHH Panko Vina hoạt động tại KCN Mỹ Phước 1 từ năm 2003 với khoảng 2.600 công nhân. Trước dịch Covid-19 có thời điểm, người lao động công ty đạt tới con số 10.000 người. Ngoài nhà máy tại Bình Dương, tại Việt Nam, tập đoàn này còn có một nhà máy tại Đà Nẵng (thuộc KCN Tam Thăng).

Người lao động lo lắng vì phải mất việc

Theo ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Panko cho biết, công ty gặp nhiều khó khăn về vấn đề đơn hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực hết sức để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc tiếp tục kinh doanh trong bối cảnh hiện tại là không khả thi. Ban giám đốc Công ty quyết định chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vào cuối tháng 1-2026.

Ông Trương Văn Phong, Phó Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM chia sẻ về kết quả buổi làm việc

Vừa qua, Ban giám đốc Công ty đã đàm phán với các đối tác nhằm sang nhượng, chuyển giao toàn bộ nhà máy và công nhân cho một đơn vị nước ngoài khác. Tuy nhiên, đàm phán gặp trục trặc dẫn đến việc Ban giám đốc Công ty đưa ra thông báo chấm dứt hoạt động sản xuất máy vào ngày 23-12 vừa qua.

Về phía công đoàn cơ sở Công ty, những ngày qua luôn nỗ lực để động viên, trấn an người lao động yên tâm làm việc đến giữa cuối tháng 1-2026. Công đoàn cơ sở Công ty cũng kết nối với công đoàn cơ sở các công ty lân cận trong KCN để có hướng giải quyết việc làm cho công nhân.

Theo đó, một số doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Panko Vina, cơ quan chức năng sẽ kết nối các doanh nghiệp này với người lao động để người lao động xem xét, quyết định chọn lựa.

Cũng theo ông Hoàng, qua làm việc bước đầu, đại diện Panko Vina tại Việt Nam đã đồng ý phương án giải quyết chính sách cho người lao động sẽ được hưởng lương tháng 13 của năm 2025, lương tháng 1 -2026 theo thang bảng lương mới. Riêng với những thai phụ sẽ được công ty đóng bảo hiểm trong suốt thời gian nghỉ thai sản.

Còn theo bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát, cho biết: Địa phương cũng đã chủ động kết nối với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, mở "Ngày hội việc làm" để giúp công nhân có cơ hội tìm kiếm việc làm mới ổn định cuộc sống.

Được biết, ngày 30-12 công ty Panko Vina tại TPHCM sẽ cho toàn bộ công nhân nghỉ việc trong khi chờ đợi quyết định chính thức từ tập đoàn. Chúng tôi cũng đã kết nối với các doanh nghiệp dệt may, giày da, ghế Sofa, điện tử đang có nhu cầu tuyển dụng, tạo điều kiện nhanh nhất để công nhân có việc làm ổn định.

Theo ông Lê Ngọc Thức, Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp Nghề nghiệp vụ Bình Dương, trường sẽ hỗ trợ 50% học phí học nghề cho tất cả công nhân của Công ty TNHH Panko Vina. Công nhân công ty học lái xe ô tô cũng được trường giảm giá theo quy định. Trong khi đó, chiều 29-12, ông Nguyễn Thanh Minh, nhà tuyển dụng cho một doanh nghiệp dệt may ở phường Thủ Đức đã đến tìm hiểu sự việc. Ông Minh cho biết doanh nghiệp ông sẵn sàng tiếp nhận tuyển dụng khoảng 100 công nhân của Công ty Panko Vina.

TÂM TRANG - MINH DUY