Công ty Thép Thông Minh Toàn Cầu (GB STEEL) khánh thành nhà máy tại Long An.

Sáng ngày 5-8 tại xã Tân Tây huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An. Công ty Thép Thông Minh Toàn Cầu đã khánh thành nhà máy GLOBAL BENJAMIN STEEL (GB Steel Long An).

Đến tham dự có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An... cùng lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, LĐBĐ Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh Quảng Nam, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang, Đắk Nông, Cần Thơ, TPHCM và huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Về đối tác nước ngoài có ông Marko Walde, Trưởng đại diện phòng thương mại công nghiệp Đức tại Việt Nam và các nước Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Na Uy, Pakistan…

Nhà Máy Kết Cấu Thép GB Steel được xây dựng với quy mô hơn 30.000m2 tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Với việc tập trung đầu tư vào hệ thống thiết bị máy móc hiện đại bao gồm: 3 dây chuyền hàn tự động đạt công suất hơn 3.000 tấn/tháng. Nổi bật nhất chính là Máy cắt Laser Sợi Quang 15.000W - Nguồn IPG của Đức với công nghệ đạt tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành kết cấu thép hiện nay, điều này đã giúp chúng tôi đạt được mọi tiêu chuẩn về chất lượng và khẳng định được uy tín của GB Steel với các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.

Nhà Máy GB Steel được đầu tư xây mới gồm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Được xây dựng với tổng diện tích đất 8,4ha và tổng mức vốn đầu tư hơn 400 tỷ bao gồm nhà máy kết cấu thép, nhà máy tôn, xà gồ, nhà máy sản xuất betong tươi, kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm 2024.

- Giai đoạn 2: Kế hoạch sẽ được GB Steel triển khai vào năm 2025 với hệ thống nhà xưởng và nhà kho cho thuê.

Các sản phẩm chính của nhà máy bao gồm: nhà thép tiền chế, khung kèo thép, kết cấu thép công nghiệp nặng và các sản phẩm cơ khí khác… Nhà máy kết cấu thép GB Steel cũng là nhà máy thứ hai của công ty tại Long An. Ngoài các hoạt động sản xuất kết cấu thép, GB Steel còn hoạt động ở các lĩnh vực: cho thuê nhà kho và xây dựng các công trình công nghiệp.

Buổi lễ khép lại trong không khí vui tươi và tràn đầy năng lượng với Chương trình nghệ thuật “Tự Hào GB Steel” qua phần thể hiện của các nghệ sĩ: MC Thanh Bạch, danh ca Ngọc Sơn, NSUT Hoài Linh, nghệ sĩ Lý Hùng, ca sĩ Tố My, ca nhạc sĩ Quách Beem, nghệ sĩ Ngân Tuấn, nghệ sĩ Thanh Hằng, ca sĩ Cẩm Loan...