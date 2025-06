Ngày 6-6, tại Hà Nội, Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam ra mắt mẫu xe NEW ISUZU mu-X 2025 tại Việt Nam.

Đây là phiên bản nâng cấp mang đến diện mạo mới mạnh mẽ, đẳng cấp và nhiều cải tiến về thiết kế, công nghệ, là mẫu SUV đa dụng, phục vụ đa dạng nhóm khách hàng cả cá nhân và doanh nghiệp, phù hợp cho mọi hành trình.

Thiết kế ngoại thất mới mang đến diện mạo bắt mắt cho NEW ISUZU mu-X 2025. Trong khi đó, không gian nội thất mang đến cho khách hàng cảm nhận về sự đẳng cấp và tinh tế thông qua ngôn ngữ thiết kế "Bold &Refined" mới.

Đặc biệt, bổ sung công nghệ an toàn là một trong những điểm nâng cấp quan trọng của NEW ISUZU mu-X 2025. Xe có độ an toàn rất cao với camera có góc quét mở rộng lên tới 120° và khả năng nhận diện vật thể lên đến 150m giúp tăng độ chính xác và phạm vi quan sát.

Bên cạnh đó, hệ thống an toàn chủ động tích hợp nhiều tính năng như: hệ thống phanh tự động khi lùi mới, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù và chống tăng tốc ngoài ý muốn …

Xe cũng có 6 túi khí (tùy phiên bản); khung gầm với các thanh dầm ngang cứng cáp giúp tăng độ an toàn trong trường hợp va chạm phía sau hoặc bên hông.

Xe có 5 phiên bản với giá khuyến nghị thấp nhất là 928 triệu đồng/chiếc, cao nhất là 1,269 tỷ đồng/chiếc, đã bao gồm thuế GTGT (10%).

Nhân dịp ra mắt dòng xe mu-X 2025, ISUZU Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt, áp dụng từ ngày 6-6 đến hết ngày 31-7. Khách hàng sẽ nhận được gói hỗ trợ tương đương 12 tháng bảo hiểm vật chất xe.

Ngay sau lễ ra mắt, ISUZU Việt Nam sẽ triển khai chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử xe từ tháng 7-2025 tại các trung tâm thương mại lớn, cùng các chương trình lái thử thực tế trên nhiều địa hình tại 6 tỉnh, thành phố: Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước và Cần Thơ.