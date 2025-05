Coteccons ghi nhận backlog kỷ lục gần 37.000 tỷ đồng, gia nhập rổ chỉ số VNDiamond

Kết thúc Q3FY25, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 5.003 tỷ đồng, tăng trưởng 7.2% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả của các hoạt động gia tăng sản lượng thi công và đẩy mạnh tốc độ bàn giao các dự án trọng điểm. Lũy kế 9 tháng, doanh thu hợp nhất đạt 16.647 tỷ đồng, tăng 15.2% so với cùng kỳ năm tài chính 2024. Lợi nhuận gộp chịu áp lực do giá vốn hàng bán tăng 9%, chủ yếu đến từ biến động chi phí đầu vào do ảnh hưởng kinh tế vĩ mô và tình hình biến động chung trên thế giới. Theo đó, lợi nhuận gộp Q3FY25 đạt 156 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 57 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận gộp đạt 559 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 255 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 3,12%, cải thiện so với mức 2,93% của quý trước nhờ tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả thi công.

DUY MỸ