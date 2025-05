Đại hội Đảng bộ Công ty CPPB Bình Điền nhiệm kỳ 2025 - 2030: Vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Bí thư Đảng uỷ Công ty CPPB Bình Điền Ngô Văn Đông phát biểu tại đại hội sáng 19-5.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Đảng uỷ Công ty Ngô Văn Đông nêu rõ: “Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 5 khai mạc đúng dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Hướng về Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 5, từ nhiều tháng nay, các cấp uỷ trong Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc và tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công ty, đồng thời ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội. Đại hội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, thời điểm cả nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Năm năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, của từng tập thể và cá nhân người lao động, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo các ngành các cấp, của nhà khoa học, Đảng bộ Công ty đã hoàn thành tốt hai nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 4 đề ra, đó là xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đánh dấu bước tăng trưởng mới trong lịch sử 50 hình thành và phát triển của Công ty, góp phần vào thành công chung của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Thương hiệu phân bón Đầu Trâu đã trở thành Thương hiệu hàng đầu, là người bạn đồng hành và trung thành của bà con nông dân trong và ngoài nước”.

Đại hội Đảng bộ Công ty CPPB Bình Điền lần thứ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đảng bộ Công ty CPPB Bình Điền đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020-2025, nghiêm túc kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ qua; phân tích làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới nhằm đưa Đảng bộ và công ty tiếp tục phát triển và có vị trí xứng đáng trong tiến trình hội nhập và đổi mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ Khối, Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Công ty; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ; tập trung lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ trực thuộc bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để triển khai nhiệm vụ, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ công ty được xếp loại tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt 89,4% năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra (Nghị quyết đại hội trên 80%); xếp loại Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 91%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra (Nghị quyết Đại hội đạt trên 90%/năm); xếp loại Đảng bộ Công ty hằng năm: năm 2020: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2022: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2023: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công tác phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 25 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 125%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (Nghị quyết đại hội kết nạp ít nhất 20 đảng viên).

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công ty CPPB Bình Điền đã đạt được những kết quả đáng chú ý về sản xuất, kinh doanh: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế: 42.004.027 triệu đồng, đạt 113,75% so với nghị quyết; tỷ lệ tăng trưởng bình quân 11,17%/năm; Sản phẩm sản xuất: 3.183.948 tấn, đạt 102,17% so với nghị quyết; tỷ lệ tăng trưởng bình quân 0,24%/năm; Sản phẩm tiêu thụ: 3.152.019 tấn, đạt 102,03% so với nghị quyết; tỷ lệ tăng trưởng bình quân 0,80%/năm; Tổng doanh thu: 42.292.377 triệu đồng, đạt 111,66% so với nghị quyết; tỷ lệ tăng trưởng bình quân 6,11%/năm; Thu nhập bình quân khoảng 17,08 triệu đồng/người/tháng…

Ông Phùng Quang Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hoá chất Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.

Bước sang giai đoạn mới, theo Bí thư Đảng uỷ Ngô Văn Đông, bên cạnh những thuận lợi về nội lực, Công ty xác định sẽ gặp không ít những khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng bộ là phải đoàn kết, tập trung cao trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chủ động, sáng tạo, khai thác tốt mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đưa Công ty vượt qua khó khăn và phát triển, đóng góp có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sự phát triển chung của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CPPB Bình Điền nhiệm kỳ mới 2025-2030:

-Đồng chí Ngô Văn Đông - Bí thư, Tổng Giám đốc

-Đồng chí Võ Văn Phu - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT, Phó TGĐ

-Đồng chí Phan Văn Tâm - Đảng uỷ viên, Phó TGĐ

-Đồng chí Trần Ngọc Hùng - Đảng uỷ viên, Kế toán trưởng

-Đồng chí Lê Viết Thuận - Đảng uỷ viên, TGĐ Cty CP Bình Điền Lâm Đồng

-Đồng chí Lê Tuấn Dũng - Đảng uỷ viên, Giám đốc Cty CP Bình Điền Ninh Bình

-Đồng chí Đồng Hoàng Hiển - Đảng uỷ viên, Giám đốc Cty CP Bình Điền Quảng Trị

-Đồng chí Cao Xuân Tiến - Đảng uỷ viên, Phó trưởng phòng Tổng hợp

-Đồng chí Bùi Dương Quyền - Đảng uỷ viên, Trưởng phòng QLCL

-Đồng chí Lê Bá Định - Đảng uỷ viên, Chủ tịch Công đoàn

-Đồng chí Đoàn Nguyễn Phương Mai - Đảng uỷ viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty CPPB Bình Điền luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, xem đây là trách nhiệm của Công ty đối với xã hội. Các hoạt động vì cộng đồng của Công ty được thực hiện phong phú trên nhiều lĩnh vực, như: ký giao ước kết nghĩa với Buôn Eana, địa chỉ tại huyện Krông ana, tỉnh Đăk Lăk và Bon Rlong Phe tại huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thực hiện các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, như: hỗ trợ nhà tình nghĩa, mái ấm Bình Điền cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ; ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19, ủng hộ người nghèo, thực hiện chương trình mang sinh kế cho đồng bào vùng bão lũ phía Bắc, Quỹ học bổng tiếp sức đến trường... với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng

