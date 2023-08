Cư dân The EastGate nhận bàn giao sổ hồng

Tại buổi lễ, 180 quyển sổ hồng đầu tiên đã được trao tận tay cư dân The EastGate. Hiện Kim Oanh Group cũng đang ráo riết hoàn tất các thủ tục pháp lý để ra sổ tất cả căn hộ còn lại và bàn giao sớm nhất cho tất cả cư dân.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group cho biết The EastGate là dự án căn hộ đầu tay của Tập đoàn. Do đó, trong quá trình phát triển dự án đã gặp không ít khó khăn. Cùng với đó, dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế kéo dài trong những năm qua cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ của dự án.

“Bằng tất cả tâm huyết với dự án cũng như trách nhiệm với khách hàng, chúng tôi đã nỗ lực hết mình để dự án có thể về đích đúng tiến độ cam kết. The EastGate được thi công hoàn thiện từ cuối năm 2021 và bắt đầu đón cư dân đầu tiên từ tháng 1-2022, cho đến hiện tại gần 100% các căn hộ đều có cư dân sinh sống” - bà Oanh chia sẻ.

Là một trong những cư dân đầu tiên được nhận bàn giao sổ hồng, ông Nguyễn Văn Lành (Bến Cát, Bình Dương), chủ nhân căn hộ A03.05 hào hứng chia sẻ: “Nhận thấy dự án có giá vừa tầm lại nằm liền kề Làng Đại học Thủ Đức nên tôi quyết định mua ngay. Hiện tại con gái tôi đang sinh sống và học tập rất tốt tại đây. Tôi hoàn toàn an tâm vì dự án có nhiều tiện ích như hồ bơi, phòng gym, khu thể thao… rất tiện nghi và an ninh tuyệt đối. Tại đây, con gái tôi cũng dễ dàng di chuyển đến các điểm học tập trong Làng Đại học hoặc vào khu vực trung tâm thành phố”.

Cũng theo ông Lành, gia đình ông là khách hàng lâu năm của Kim Oanh Group, đã đầu tư nhiều dự án nhưng với The EastGate cũng là một sự mạo hiểm lớn vì khi mua căn hộ rất dễ gặp rủi ro về mặt pháp lý. Và khi cầm quyển sổ hồng trên tay, gia đình ông đã hoàn toàn tin tưởng vào uy tín cũng như năng lực phát triển dự án của Kim Oanh Group.

The EastGate không chỉ là nơi an cư lâu dài của cư dân mà còn một tài sản gia tăng giá trị bền vững. Tại thời điểm mở bán, giá bán The EastGate chỉ từ 700-800 triệu đồng/căn, đến nay giá trị căn hộ đã tăng gần gấp đôi, khoảng từ 1,5 tỷ đồng/căn. Bên cạnh đó, The EastGate còn giàu tiềm năng khai thác cho thuê hoặc bán lại với tỷ suất sinh lời ổn định nhờ sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm đô thị phát triển sôi động, liền kề Khu Đại học Quốc gia TPHCM, Khu Công nghệ cao… với lượng lớn sinh viên, giảng viên, chuyên gia và lao động trình độ kỹ thuật cao có nhu cầu lưu trú, thuê mua căn hộ vô cùng lớn.

The EastGate gồm 712 sản phẩm là dự án căn hộ đầu tay của Kim Oanh Group, được quy hoạch bài bản với loạt tiện ích nội khu hiện đại như: hồ bơi, công viên, phòng gym, phòng yoga, khu BBQ, khu thể thao đa năng, khu vui chơi trẻ em… Hệ thống tiện ích này hiện nay đã đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu thiết thực của cư dân.

Dự án nằm ngay khu vực đang phát triển sầm uất với hàng loạt tiện ích như Bến xe Miền Đông mới, Bệnh viện Ung bướu 2, nhà ga metro Phước Bình, Làng Đại học Thủ Đức, Khu du lịch Suối Tiên, Khu Công nghệ cao TPHCM… Bên cạnh đó, The EastGate còn dễ dàng kết nối đến các khu vực lận cận như sân bay quốc tế Long Thành hay vào trung tâm tài chính Thủ Thiêm, trung tâm TPHCM…