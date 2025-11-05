Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu rà soát quy trình kiểm tra hành lý xách tay

Theo Cục Hàng không Việt Nam, thời gian vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh việc kiểm tra hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên máy bay của các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất chưa chuyên nghiệp, gây phiền hà cho hành khách, ảnh hưởng đến hình ảnh và chất lượng dịch vụ của ngành hàng không.

Cân hành lý xách tay

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất nhanh chóng rà soát quy trình kiểm soát hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên máy bay để tránh ùn tắc, tạo thuận lợi cho hành khách; sử dụng thiết bị cân hành lý đúng tiêu chuẩn, đảm bảo tính thẩm mỹ.

Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền các quy định về vận chuyển hành lý của hãng trên trang thông tin điện tử, văn phòng bán vé và hệ thống đại lý, cũng như quán triệt nhân viên phục vụ hành khách về thái độ phục vụ, đảm bảo chuyên nghiệp, thân thiện.

Hiện, các hãng hàng không Việt Nam áp dụng thiết bị cân để kiểm tra hành lý xách tay của hành khách ngay trước cửa ra máy bay. Trên thế giới, một số hãng hàng không như: Ryanair, Wizz Air, ANA, JAL, AirAsia, Southwest Airlines, Delta Airlines… cũng kiểm soát chặt chẽ hành lý cabin để đảm bảo an toàn, đúng trọng lượng và giữ chuẩn dịch vụ trên khoang.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc xách tay quá nhiều đồ có thể khiến thời gian lên và xuống máy bay bị kéo dài. Mỗi kg dư trên cabin đều ảnh hưởng đến cân bằng trọng lượng máy bay, lượng nhiên liệu và thời gian đóng cửa máy bay để khởi hành đúng giờ. Do đó, hãng hàng không cần siết chặt hành lý xách tay để đảm bảo an toàn bay, cắt giảm chi phí nhiên liệu và giữ đúng giờ cất cánh

