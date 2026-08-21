Sức sống cơ sở

Cung cấp wifi miễn phí tại công viên Âu Lạc

SGGPO

Sáng 21-8, UBND phường Chợ Quán ra mắt hệ thống Wifi công cộng miễn phí tại Công viên Âu Lạc, góp phần phát triển hạ tầng số và tăng tiện ích phục vụ người dân.

Hệ thống được triển khai theo hình thức xã hội hóa, phục vụ người dân và du khách truy cập Internet miễn phí; tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số và thông tin chính thống của địa phương.

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﻿Nghi thức ra mắt hệ thống Wi-Fi công cộng miễn phí tại Công viên Âu Lạc

Giao diện đăng nhập Wifi được tích hợp các nội dung tuyên truyền, Cổng Dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng Công dân số TPHCM, trang thông tin điện tử và các kênh thông tin chính thức của địa phương, giúp người dân thuận tiện hơn trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số.

Dịp này, đội hình tình nguyện viên “Bình dân học vụ số” của phường Chợ Quán trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký và sử dụng VNeID, ứng dụng Công dân số TPHCM, Sổ sức khỏe điện tử cùng một số thao tác kỹ năng cơ bản khác.

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Các bạn sinh viên hỗ trợ người cao tuổi cài đặt các tiện ích trên điện thoại

Để góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống người dân, các tình nguyện viên tập trung hỗ trợ người cao tuổi, người chưa quen công nghệ số bằng hình thức trực quan với phương châm “dễ hiểu - dễ làm - làm được ngay”.

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