Lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số" đến đời sống của 160.000 dân

Về phong trào “Bình dân học vụ số”, Chủ tịch UBND phường Bình Tân (TPHCM) Nguyễn Văn Sử chia sẻ, phường có hơn 36.000 hộ gia đình với hơn 160.000 dân. Thời gian tới, phường đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn, lan tỏa và thấm sâu vào trong đời sống của người dân.

Chiều 26-9, UBND phường Bình Tân (TPHCM) ký kết kế hoạch liên tịch giữa UBND phường với Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Lễ ký kết nhằm tạo điều kiện để người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp cận và sử dụng hiệu quả các công cụ số, đặc biệt là các nền tảng công nghệ phục vụ hành chính công, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số của phường. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Nguyễn Thanh Hòa và Chủ tịch UBND phường Bình Tân Nguyễn Văn Sử trao bản ký kết

Tại buổi lễ, UBND phường Bình Tân ra mắt 12 Điểm tiếp nhận tại khu phố hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến về các lĩnh vực an sinh xã hội (gồm trợ cấp hưu trí xã hội, bảo trợ xã hội, trợ cấp mai táng phí…); hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn…), góp phần lan tỏa phong trào chuyển đổi số từ chính cơ sở, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện nhất.

Ngoài ra, giới thiệu chuyên trang "Niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND phường" và hướng dẫn một số các thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh; tập huấn về Ứng dụng Công dân số TPHCM và chuyên đề “Bình dân học vụ số”.

Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Nguyễn Thanh Hòa phát biểu

Chủ tịch UBND phường Bình Tân Nguyễn Văn Sử cho biết, với khối lượng công việc ngày càng nhiều ở cấp xã, đòi hỏi bức thiết là phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mới đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra, đặc biệt là khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu dự lễ ký kết

Về phong trào “Bình dân học vụ số”, Chủ tịch UBND phường Bình Tân chia sẻ, phường có hơn 160.000 dân với hơn 36.000 hộ gia đình. Thời gian tới, phường đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn, lan tỏa và thấm sâu vào trong đời sống của người dân.

VĂN MINH