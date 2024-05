Cùng Vietjet khẳng định “Phong cách người dẫn đầu” với ưu đãi 50% cho hạng vé Business, SkyBoss

Theo đó, từ ngày 1-6 đến hết 14-6-2024, hành khách sẽ nhận ngay ưu đãi giảm 50% giá vé (*) khi nhập mã SBJUNE60 tại website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air, các phòng vé, đại lý chính thức trên toàn cầu. Thời gian bay áp dụng từ 1-6 đến 25-10-2024.

Đánh giá cao các sản phẩm dịch vụ của Vietjet, tổ chức đánh giá an toàn và chất lượng dịch vụ hàng không uy tín AirlineRatings mới vừa vinh danh Vietjet trong hai hạng mục quan trọng của hàng không quốc tế là “Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới” (Best Ultra Low-Cost Airline 2024) và “Hãng hàng không chi phí thấp có dịch vụ trên tàu bay tốt nhất năm”(World’s Best Low-Cost Airline Onboard Hospitality 2024”).

Với hai hạng vé Business, SkyBoss riêng có, Vietjet mang tới cho hành khách những trải nghiệm đẳng cấp, dẫn đầu từ đặc quyền ưu tiên làm thủ tục, lối đi riêng, trải nghiệm phòng chờ sang trọng, thưởng thức đại tiệc ẩm thực xanh, các món ăn nóng tươi ngon, thực dưỡng… Hành khách sẽ có trải nghiệm bay cùng khoang bay riêng, ghế ngồi nằm phẳng trên tàu bay thân rộng hiện đại A330 khi chọn bay Business cùng Vietjet. Khách hàng quan tâm hay cần thông tin hỗ trợ khi chọn bay Business, SkyBoss có thể liên hệ dịch vụ tổng đài tư vấn ưu tiên riêng (+84) 1900 6896 và email 19006896@vietjetair.com.

Vietjet chào đón tất cả khách hàng bay khắp thế giới trên tàu bay mới hiện đại, thân thiện môi trường. Phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, dịch vụ từ trái tim của Vietjet sẵn sàng phục vụ hành khách thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt Nam và thế giới phong phú cùng đại tiệc xanh với những món ăn nóng tươi ngon, thực dưỡng như Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam… và nhiều chương trình văn hoá nghệ thuật đặc sắc cùng Vietjet trên độ cao 10.000m. Ngoài ra, Vietjet còn dành tặng tất cả hành khách bảo hiểm SkyCare miễn phí cũng như cơ hội tích điểm đổi quà và “trúng số mỗi ngày” cùng chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy.

(*) Chưa bao gồm thuế, phí