Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà

Theo kế hoạch, trong đợt này, lực lượng chức năng quận Sơn Trà tiến hành cưỡng chế 5 nhà hàng, quán ăn của 5 hộ tại tiểu khu 62 và tiểu khu 64 thuộc bán đảo Sơn Trà.

Trước khi cưỡng chế, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà phối hợp với UBND phường Thọ Quang đã tổ chức thông báo đến các hộ vi phạm, in pano thông báo tại khu vực có công trình trái phép theo quy định. Lực lượng chức năng yêu cầu các hộ buộc thực hiện biện pháp di dời, tháo dỡ công trình sai phép trước ngày 17-4. Tuy nhiên các hộ vi phạm không chấp hành buộc chính quyền phải cưỡng chế.

Các hộ dân vi phạm này trước đó đã bị UBND quận Sơn Trà xử phạt từ 5 đến 12,5 triệu đồng vì đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp và xây dựng công trình trên đất rừng sản xuất là rừng trồng ở bán đảo Sơn Trà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Cụ thể, trong sáng 17-4, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế đối với quán nhậu Tuân Núi do ông Trần Viết Tuân (SN 1971) tồn tại nhiều năm ở bán đảo Sơn Trà. Ông Tuân đã chiếm đất chưa sử dụng và xây dựng các công trình trên đất tại khu vực đô thị, bán đảo Sơn Trà với diện tích 392m2. Hành vi này đã phá vỡ cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên, tiềm ẩn nguy cơ về cháy rừng; đồng thời, ảnh hưởng đến phát triển bền vững kinh tế - xã hội của thành phố. Chủ hộ kinh doanh được yêu cầu bắt buộc tháo dỡ các công trình trên đất, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại đất đã chiếm.

Tại điểm cưỡng chế, lực lượng chức năng đã đọc quyết định với chủ quán Tuân Núi. Ngành điện lực được yêu cầu cắt điện đối với các hộ dân xây dựng công trình trái phép ở bán đảo Sơn Trà. Phương tiện cơ giới được huy động để cưỡng chế, phá bỏ công trình trái phép. Lực lượng công an đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực phá dỡ.

Theo ông Nguyễn Trần Bang, Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà, từ đầu năm 2023, đây là trường hợp đầu tiên xây dựng công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị cưỡng chế. Từ nay đến ngày 30-4, lực lượng chức năng quận Sơn Trà sẽ tiến hành cưỡng chế 5 công trình trái phép. Sau đó sẽ tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế đối với các nhà hàng, quán ăn còn tồn tại trên bán đảo Sơn Trà.

Bà Lê Thị Kim Thương, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho biết, từ năm 2022 đến nay, các đơn vị chức năng đã tổ chức vận động tháo dỡ 10 trường hợp xây dựng công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà. Quá trình xử lý vi phạm gặp một số khó khăn trong việc lập hồ sơ đảm bảo tính pháp lý. Vì vậy, chính quyền xử lý theo hình thức cuốn chiếu, công trình nào hoàn thiện hồ sơ đảm bảo pháp lý sẽ tiến hành cưỡng chế. Ngoài ra, nhiều người dân yêu cầu hỗ trợ, thanh lý tài sản trên đất, do vậy, việc xử lý vi phạm kéo dài...

>>> Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi cưỡng chế: