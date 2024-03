Cướp tiệm vàng, bị người dân đuổi bắt

Chiều 25-3, Công an TP Dĩ An, Bình Dương bắt giữ Nguyễn Minh K. (23 tuổi, quê Cà Mau), để điều tra hành vi cướp tiệm vàng K.T.T ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.