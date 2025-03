Cứu nam thanh niên bị gãy cột sống cổ phức tạp sau tai nạn giao thông

Ngày 8-3, Bệnh viện Gia An 115 cho biết vừa điều trị thành công cho nam bệnh nhân N.Q.V. (24 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) bị đa chấn thương do tai nạn giao thông. Sau khi cấp cứu ban đầu tại cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Gia An 115 trong tình trạng không tỉnh táo, mất kiểm soát vận động tay chân, chân yếu.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) và chụp cắt lớp vi tính (CT-scan) cột sống cổ, CT-scan sọ não là làm các cận lâm sàng. Từ đó, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cột sống cổ để giải chèn ép và cố định đốt gãy, đảm bảo an toàn cho tủy cổ. Đây là ưu tiên hàng đầu, bên cạnh đó sẽ kết hợp dùng thuốc điều trị nội khoa bảo tồn đối với tổn thương não.

Theo TTƯT-TS-BS Nguyễn Ngọc Khang, Phó Giám đốc khối Ngoại, Bệnh viện gia An 115, bệnh nhân bị gãy mỏm nha đốt sống cổ C2. Đây là một trong những loại tổn thương khó chẩn đoán nhưng có tỷ lệ tử vong rất cao, có thể làm cho bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở và tử vong trước khi kịp tới bệnh viện. Kể cả khi đã đến bệnh viện, nếu không được phát hiện và cố định cột sống cổ đúng cách, những vận động vô ý thức của bệnh nhân như xoay đầu và vật vã do đau… cũng có thể khiến tình trạng nặng hơn, gây phù tủy, dập tủy thứ phát và đe dọa tính mạng người bệnh.

Bệnh nhân đã có thể vận động tứ chi và đi lại bình thường

Ngoài ra, không được phẫu thuật kịp thời, người bệnh còn phải đối mặt với nguy cơ tàn phế do yếu liệt tứ chi. Ca phẫu thuật cấp cứu cột sống cổ đã được tiến hành ngay vào sáng cuối tuần, chỉ trong vòng 12 giờ kể từ khi người bệnh nhập viện. “Mặc dù đây là một trong những vùng phẫu thuật khó khăn nhất của cột sống do cấu trúc giải phẫu là chỗ chuyển giao giữa sọ não và cột sống nên chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến tổn thương thần kinh không thể hồi phục nhưng nhờ kinh nghiệm dày dặn cùng sự hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật rất thành công”, TTƯT-TS-BS Nguyễn Ngọc Khang thông tin.

Đồng thời cho biết, các bác sĩ đã sử dụng hệ thống nẹp vít để nắn chỉnh và cố định đốt gãy của cột sống giúp cho người bệnh tránh nguy cơ di lệch thứ phát. Tình trạng xuất huyết não cũng được điều trị nội khoa bằng các thuốc kịp thời, hiệu quả. Sau phẫu thuật, các tổn thương đã được cải thiện và phục hồi một cách ngoạn mục. Bệnh nhân đã có thể vận động tứ chi và đi lại bình thường. Bệnh nhân đã được xuất viện trong tình trạng ổn định cả về cột sống, sọ não.

Chấn thương cột sống và tủy sống cổ là thương tổn nặng, phức tạp, có tỷ lệ tử vong cao và di chứng nặng nề nhưng thường gặp do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, chấn thương thể thao. Với các chấn thương cột sống cổ, đặc biệt là chấn thương cột sống cổ cao, việc phát hiện và xử trí kịp thời có ý nghĩa vô cùng quan trọng. “Người bệnh chấn thương cột sống cổ, người thân nên chú ý không tự ý di chuyển bệnh nhân hoặc để bệnh nhân vận động mạnh khiến tổn thương nghiêm trọng hơn. Tốt nhất nên gọi cấp cứu và đưa bệnh nhân đến bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Thần kinh Cột sống, Chấn thương chỉnh hình và được đầu tư trang thiết bị hiện đại càng sớm càng tốt để được bác sĩ chẩn đoán và xử trí đúng cách, giúp bảo toàn tính mạng và chức năng vận động cho người bệnh”, TTƯT-TS-BS Nguyễn Ngọc Khang khuyến cáo.

THÀNH SƠN