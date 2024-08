Cứu sống bệnh nhi 12 ngày tuổi bị dị tật tim teo tịt van động mạch phổi

Ngày 28-8, Bệnh viện E thông tin về việc các bác sĩ Khoa Tim mạch trẻ em, Trung tâm Tim mạch vừa cứu sống một bệnh nhi 12 ngày tuổi (ở Vĩnh Phúc) mắc dị tật tim bẩm sinh teo tịt tại van động mạch phổi lành vách liên thất và hở van ba lá mức độ nặng từ trong bào thai.

Theo đó, ngay sau khi chào đời tại Khoa Phụ sản (Bệnh viện E), bệnh nhi này đã được các bác sĩ Khoa Tim mạch trẻ em, Trung tâm Tim mạch của bệnh viện cấp cứu và đưa ra phương án can thiệp kịp thời. Bác sĩ Trần Đắc Đại, Trưởng Khoa Tim mạch trẻ em cho biết, đây là trường hợp bệnh nhi được phát hiện mắc tim bẩm sinh phức tạp từ khi còn trong bào thai (tuần 26 của thai kỳ) thông qua siêu âm tầm soát. Sau đó, người mẹ tiếp tục được các bác sĩ theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe trong suốt thai kỳ tại Bệnh viện E, với sự phối hợp của các bác sĩ Khoa Phụ sản và Khoa Tim mạch trẻ em.

Bác sĩ Bệnh viện E thăm khám lại cho bệnh nhi ở Vĩnh Phúc

Bác sĩ Trần Đắc Đại cho biết thêm, đối với bệnh nhân bị dị tật tim bẩm sinh teo tịt tại van động mạch phổi lành vách liên thất, kèm van ba lá bị hở nặng, nếu không được can thiệp sớm từ sau sinh thì nguy cơ tử vong cao. Để có kết quả tốt nhất khi can thiệp, các bác sĩ phải chờ cho những nguy cơ của sơ sinh đi qua, như: nguy cơ nhiễm trùng, nguy cơ về rối loạn chuyển hóa của trẻ sau sinh… mới có thể can thiệp. Trong thời gian đó, bệnh nhi sẽ được dùng thuốc giúp duy trì hoạt động của ống động mạch. Rất may ở trường hợp này, các bác sĩ có thể tiến hành can thiệp nong thành công van động mạch phổi cho bệnh nhi.

NGUYỄN QUỐC